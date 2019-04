Comme chaque semaine, wiwsport.com publie le onze type du week-end selon les performances des lions en club.

Dans les buts, nous avons comme gardien Edouard Mendy qui est entrain de faire une excellente saison avec Reims. Le gardien de but sénégalais s’est incliné en club face à l’AS Saint-Etienne mais il reste quand meme le portier sénégalais le plus constant cette saison.

Abdoulaye Ba qui figure dans le onze type du week-end en Liga espagnol est plébiscité dans l’équipe de wiwsport. Auteur de belles performances ces deux dernières semaines avec Rayo, l’ancien joueur du FC Porto a fait match nul face à Huesca le week-end dernier (0-0).

Olympiakos et Pape Abou Cissé ont battu Lamia (3-1) ce dimanche en championnat. Le défenseur sénégalais continue de se battre en cette fin de saison. Avec la coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques semaines, l’enfant de Pikine reste constant.

Bologne a tenu en échec la Fiorentina ce week-end (0-0). Titulaire le week-end dernier Ibrahima Mbaye n’a pas encaissé de but avec son équipe. Bordeaux est battu par Nîmes et Youssouph Sabaly faisait partie du 3-4-2-1 mis en place par Paulo Sousa.

Gana Gueye a régalé les Toffees et ses coéquipiers ont surtout offert des buts de classe. Week-end douloureux pour les Red Devils. Ils repartent logiquement de Goodison Park avec une raclée. Gana a été très bon dans l’entrejeu d’Everton. Tout comme Alfred Ndiaye et Malaga qui ont battu Alcorcon vendredi dernier (4-1). Les deux milieux de terrain seront dans l’entrejeu dans cette équipe de wiwsport.

Meneur de jeu de l’équipe de Copenhague, le joueur sénégalais, Dame Ndoye a été le grand bonhomme de la rencontre de son équipe. Copenhague a battu Midtjylland (3-0) et Dame a signé un doublé. Il sera devant Gana et Alfred dans l’équipe type de wiwsport.

Liverpool l’emporte devant Cardiff (0-2) grâce aux buts de Wijnaldum (56′) et Milner (81′). Sadio Mane n’a pas trouvé le chemin des filets mais il a enregistré une bonne performance. Mbaye Niang et le Stade Rennais se sont inclinés face à Dijon mais l’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but des rennais à la 61e minute de jeu.

Galatassaray a largement dominé Kayserispor en Turquie ce wek-end (3-1). Mbaye Diagne a signé un doublé et enregistre 28 buts en super League cette saison. Le trio d’attaque de cette équipe de wiwsport est composé donc de Diagne, Sadio et Niang.

Voici l’équipe type wiwsport

wiwsport.com