Les Toffees, qui avaient sombré, samedi passé, chez le relégué Fulham (2-0) reçoivent Manchester United, ce dimanche, dans le cadre de la 35e journée de Premier League.

En pleine lutte pour la 7e place (qualificative pour la Ligue Europa en cas de victoire de City en FA Cup), Gana Gueye et sa bande devront s’imposer face aux Mancuniens pour rebondir et rester dans la course pour l’Europe.

Marco Silva a apporté deux changements dans son 11 de départ. Le milieu sénégalais est titulaire sans surprise dans l’entrejeu. Manchester United a aussi apporté trois changements dans son XI.

Rappel :

Le départ de Herrera vers PSG pourrait ouvrir une porte pour Idrissa Gana Guéye. Le lion d’Everton reste toujours un joueur courtisé pour renforcer l’effectif des grandes écuries européennes. Selon le journal anglais Standard, le manager de Man Utd a besoin de quelqu’un pour combler le vide qui devrait être laissé par Herrera, qui est sur le point de compléter son transfert au PSG tant qu’agent libre à la fin de la saison.

Le coach Marco Silva a reconnu en conférence de presse que l’avenir de Gueye à Goodison était hors de portée, « Voyons. Il est un joueur important et continuera à l’être, mais à propos de ce qui pourrait se passer cet été, c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler mais nous sommes vraiment heureux avec lui » avait laissé entendre Silva.

