Les « Lionceaux » cadets du Sénégal sont obligés de réussir un exploit, ce dimanche, face au Cameroun, pour espérer disputer les demi-finales de la CAN U17 qui se joue en Tanzanie.

Après leur nul de la première journée du Groupe B (1 – 1) face au Maroc, les joueurs de Malick Daff ont eu la mauvaise idée de se faire battre lors de la 2ème journée par la Guinée (1 – 2). Voilà comment, au moment d’aborder leur troisième rencontre à Dar es Salam, les cadets sénégalais ne sont même plus maîtres de leur destin. Parce qu’en plus de devoir battre (très largement) le Cameroun d’ores et déjà qualifié avec ses deux victoires, les « Lionceaux » devront en plus compter sur une défaite de la Guinée contre le Maroc.

Leur coach, Malick Daff, refuse d’abdiquer et dit y croire, puisque c’est « mathématiquement possible ». Mais, il faudra un gros concours de circonstances pour que cela se produise. Qu’importe, les « Lionceaux » devront se livrer à 100% sans tenir compte du résultat de l’autre match. Pour, au moins, quitter la compétition sur une note positive.

Rappel :

Le groupe A de cette CAN a déjà rendu son verdict, ce samedi. Le Nigeria et l’Angola ont validé leurs tickets pour les demi-finales et en même temps pour le mondial des U17 qui se jouera au Brésil, en octobre.

lsfp – wiwsport.com