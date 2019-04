L’équipe nationale du Sénégal U17, qui espérerait réussir un exploit dans cette CAN, est éliminée cet après-midi après son nul (0-0) contre le Cameroun, déjà qualifié.

Les hommes de Malick Daf ne verront pas les demi-finales en Tanzanie ni le mondial U17 qui jouera au Brésil, en octobre. Après leur nul de la première journée du Groupe B face au Maroc, ils ont eu la mauvaise idée de se faire battre lors de la 2ème journée par la Guinée (1 – 2).

Les Lionceaux devaient s’imposer très largement ce dimanche face au Cameroun et espérer une défaite de la Guinée contre le Maroc. Malheureusement, ce n’est pas chose faite. La Guinée s’est emparée du dernier billet pour les demi-finales en battant le Maroc (1-0).

Rappel :

Le groupe A de cette CAN a déjà rendu son verdict, ce samedi. Le Nigeria et l’Angola ont validé leurs tickets pour les demi-finales et en même temps pour le mondial des U17 qui se jouera au Brésil, en octobre.

