Ce samedi, en match décalé de Ligue 2, Lens est allé s’imposer sur la pelouse de Grenoble sur le score de 0-2. Yannick a ouvert le score avant la pause (27′).

Au bénéfice de son 13e but de la saison, Yannick Gomis a retrouvé le chemin des filets après cinq rencontres de disette. Son coéquipier Cheick Doucouré a doublé la mise en seconde période (71e).

Ce succès permet aux Sang et Or de mettre fin à leur série de trois matches nuls consécutifs et de remonter également à la 4e place, à 4 longueurs du podium. Quant aux Isérois, ils stagnent dans le ventre mou du classement, au 10e rang.

L’attaquant sénégalais s’est exprime après le match, au micro de CanalFootballClub : « Je suis très content d’avoir marqué ! Ça me fait du bien mais aussi à l’équipe. On est sérieux et ce but est mérité ! Il faut rester concentré et poursuivre sur cette lancée » a laissé entendre le sénégalais, qui, avec cette réalisation, a dépassé son record de buts sur une saison. .

wiwsport.com – sports.fr