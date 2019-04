Le Chinois Li Wing Sang, propriétaire du FC Sochaux depuis 2015 et patron d’Omar Daf a été déclaré en faillite personnelle par la Haute-Cour de justice de Hong-Kong le 2 avril dernier, ce qui accentue le flou entourant le club franc-comtois, qui est de nouveau barragiste.

Un nouveau coup dur pour le club de Omar Daf. Le Chinois Li Wing Sang, propriétaire du club depuis 2015, a été déclaré en faillite personnelle par la Haute-Cour de justice de Hong-Kong le 2 avril dernier. Selon une information dévoilée par notre confrère France Bleu Belfort, sur la base d’un document consultable en ligne, c’est pour cela que le dirigeant aurait démissionné de la présidence du groupe Tech Pro Technology le même jour. Contacté par l’AFP, le FCSM n’a pas souhaité réagir.

Ce énième rebondissement obscurcit encore plus la situation du club sochalien, qui avait échappé de peu à la rétrogradation administrative l’an dernier en raisons de problèmes financiers. Présent le week-end dernier au stade Auguste-Bonal à l’occasion du 90e anniversaire des Lionceaux, il aurait confié à des élus locaux son souhait de vendre le club. Mais aucune communication officielle n’a confirmé cette hypothèse.

Fin mars déjà, on apprenait un premier litige entre le président Li et un groupe d’affaires chinois, Nenking, pour une dette non réglée de 3 millions de dollars. Illisible, insondable, la situation financière du toujours président du FC Sochaux n’arrange rien au malaise qui perdure autour de l’avenir du club. Mais son départ semble proche, comme le laisseraient comprendre les propos du président Li, le 12 avril, devant des élus locaux, qui déclarait, pour la première fois, être prêt à vendre le club pour une somme évaluée entre « 5 et 10 millions d’euros ».

Sochaux, qui a quitté la L1 en 2014 et a été vendu en 2015 par Peugeot, son fondateur et propriétaire historique, végète en L2 depuis et peine de plus en plus à se maintenir sportivement.

Le club est par ailleurs attendu le 15 mai prochain, pour une audition devant les membres de la DNCG. Même s’il a toujours apporté jusqu’ici les fonds nécessaires pour garder le club à flot, on ne voit pas bien, aujourd’hui, quelles garanties solides Li Wing Sang pourrait présenter au gendarme financier du foot français.

Pour rappel, le club de Omar Daf s’est incliné, ce vendredi, face à Auxerre (1-0), son concurrent direct pour le maintien. Une deuxième défaite consécutive pour les Sochaliens, qui auront une bataille finale très rude. Omar Daf avait parlé de rigueur et de concentration jeudi. Il n’a pas été totalement écouté. Conséquence, le FCSM est de nouveau barragiste avec 33pts au compteur.

Estrepublicain – Lequipe – Wiwsport.com