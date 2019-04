Pour préparer la CAN 2019 qui se déroulera en Egypte, notamment sa confrontation contre le Sénégal, l’Algérie qui avait trouvé un accord avec la RD Congo pour un match amical a finalement changé d’adversaire pour affronter le Mali.

C’est le président de la fédération Malienne de football qui l’a annoncé sur Radio Algérie International. En effet, les Fennecs affronteront les Aigles du Mali le dimanche 16 juin prochain à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), en match amical préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet).

« C’est désormais officiel. Les fédérations des deux pays sont convenues d’un match amical de préparation. Ce sera un test qui va nous permettre d’apporter les derniers réglages en vue du tournoi continental. L’Algérie n’est plus à présenter, elle est considérée sans nul doute comme l’un des gros morceaux de l’Afrique », a indiqué ce samedi le sélectionneur malien Mohamed Magassouba sur les ondes de Radio Algérie internationale.

Ce changement est dû au renouvellement de lieu de stage décidé par la FAF qui a opté finalement pour les Émirats Arabes Unis au lieu de l’Espagne. Ainsi donc le 16 juin prochain l’Algérie va rencontrer à Abu Dhabi, le Mali qui a choisi le même lieu de préparation.

Rappel :

A la CAN 2019, l’Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie, alors que le Mali a hérité du groupe E avec la Tunisie, l’Angola et la Mauritanie.

Cette CAN va regrouper 24 pays pour la première fois dans l’histoire de l’épreuve. Les deux premiers de chacune des six poules, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale.

Le Sénégal jouera son deuxième match contre l’Algérie, le 27 juin au stade Air Défense Stadium (Cairo). Encore une fois, les Lions feront face aux algériens en match de poule de coupe d’Afrique comme à la CAN 2017 où les deux sélections s’étaient quittées sur un score de 2 buts partout.

fennecfootball – wiwsport.com