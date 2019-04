Dans le flou il y a quelques jours sur son avenir, Kalidou Koulibaly n’a pas voulu trop en dire jeudi soir, après l’élimination de Naples en quart de finale retour de l’Europa Ligue.

Interrogé par l’AFP, le défenseur sénégalais, qui a participé à toute la rencontre, dit vouloir pour le moment bien finir la saison.

“ Si je suis devenu trop bon pour la Série A ? Mais pourquoi ? J’ai grandi dans cette ligue. C’est la ligue qui a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Pour moi, ce qui compte le plus, c’est de bien finir la saison. Et puis on verra ce qui se passera ”, a expliqué l’arrière sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli, dans des propos rapportés par Skysports.

Rappel :

Le défenseur sénégalais de 27 ans avait signé un nouveau pacte avec Napoli, en septembre 2018, qui le lie avec le club Italien jusqu’en 2023. Koulibaly occupe la tête de liste des priorités de Manchester United pour le prochain mercato. Mais également d’autres écuries d’Europe comme le Réal de Madrid et le PSG.

Rai Sport nous informait que le lion serait entrain de négocier une prolongation de contrat. Kalidou Koulibaly qui joue sa 5e saison avec Naples devrait parapher un nouveau bail avec un salaire annuel de 7 millions d’euros et une clause libératoire de 150 millions d’euros, une manière de lancer un avertissement à tous les clubs intéressés par la signature de Koulibaly.

Naples par le biais de son entraîneur avait confirmé, lors d’une conférence de presse que le défenseur sénégalais n’est pas à vendre « le meilleur défenseur central au monde? Oui. Il vaut 150 millions d’euros et il n’est pas transférable. Le contrat de Koulibaly expirera en 2023. En 2021, il aura une clause de libération de 150 millions d’euros, mais Napoli n’a pas besoin le de vendre, le président ne veut pas vendre et la question ne se pose pas. » avait précisé le technicien italien.

sport.fr – wiwsport.com