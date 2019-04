Metz a quasiment assuré sa montée à l’échelon supérieur grâce à sa victoire sur la pelouse de Gazélec Ajaccio (0-2), ce vendredi soir, lors de la 33e journée de Ligue 2. Ibrahima Niane, qui a marqué le deuxième but des Grenats sur une belle passe de Diallo, a offert le succès à son équipe qui a désormais un pied et trois quarts en L1.

Le match reste fermé jusqu’à un ballon en profondeur pour Diallo qui évite Oberhauser mais est obligé de remettre derrière sur Victorien. Fort heureusement, ce dernier manque le cadre (31e). Le Gaz réplique par un petit numéro de Ndao mais ce sera tout au cours d’un premier acte assez moyen où le Gaz parvient, toutefois, à tirer son épingle du jeu.

Au retour des vestiaires, Boulaya frappe de la gauche un coup franc repoussé par Oberhauser dans les pieds de Boye qui ouvre le score (52e). Loin d’abdiquer, les Ajacciens répliquent par Blayac dont la tête sur un centre parfait de Jobello oblige Oukidja à une belle parade (54e).

Finalement, les Grenats vont ôter tout suspense à la fin de rencontre. Le GFCA pousse pour revenir et s’expose aux contres adverses. Sur l’un d’eux, Diallo part dans le dos de la défense ajaccienne, efface Oberhauser et donne à Niane, entré en jeu à la 75′, qui marque dans le but vide (76e).

Niane a inscrit son 9e but de la saison sur 11 apparitions avec le Metz, qui s’envole vers la Ligue 1 suite à son succès en Corse. Les coéquipiers de Lamine Ndao devront attendre pour valider leur maintien en Ligue 2 pour la saison prochaine.

