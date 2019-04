A quelques mois de la fin de saison, beaucoup de lutteurs VIP risquent de ne pas lutter, pour faute d’adversaire. Pour tirer la sonnette d’alarme, Bombardier a d’après Luttetv, lors de sa présence au stadium Iba Mar Diop, confié que si son combat contre Gris ne voit pas encore le jour, c’est parce que le promoteur n’est pas encore prêt.

« Oui mon combat contre Gris est démarché par les promoteurs et l’un d’eux est très loin sur ce dossier. Tout est fin prêt pour que ce combat soit ficelé, Gris et Moi avons déjà donné notre accord.

J’ai lutté avec pas mal de lutteurs, je n’épargne plus personne mais c’est le promoteur qui a porté son choix sur ce combat. C’est le combat tant demandé par le monde de la lutte, et ça pourrait être officialisé cette semaine. Si tel n’est pas le cas, sachez que c’est la faute du promoteur et pas nous », a t-il soutenu au micro de BMtv.

D’après le tombeur de Balla Gaye, le remake contre Gris Bordeaux est au point final. Pour rappel, Gris Bordeaux avait battu Bombardier en juillet 2007. L’enfant de Mbour, détrôné par Eumeu Sene, l’actuel Roi des arènes, se dit fin prêt pour prendre sa revanche sur l’actuel Tigre de Fass.

wiwsport.com