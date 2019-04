Le Cameroun déjà qualifié pour les demi-finale de la CAN U17 en Tanzanie et pour le prochain Mondial a reçu Diomansy Kamara. L’ancien international sénégalais a eu une discussion avec ces jeunes joueurs et les a donné quelques conseils sur l’éducation de base et les démarches à prendre pour devenir footballeur professionnel.

« l’éducation est la clé. Concentrez-vous dessus. Sans éducation, je ne serais pas capable de devenir un footballeur professionnel. Nous sommes dans un monde de communication où vous devez être intellectuellement préparés », annonce t-il.

