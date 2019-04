Auteur de l’ouverture du score face au porto, Sadio Mané a fait très belle prestation cette semaine en Ligue des Champions.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Sadio Mané est devenu le joueur le plus dangereux de Liverpool. S’il ne marque pas, il est indirectement impliqué dans les buts des Reds. Ce mercredi soir, le sénégalais a ouvert le score sur la pelouse de Porto à la 26′ minute.

Largement supérieurs aux Portugais, Sadio Mané et les siens vont corser l’addition à la deuxième période du match. Et c’est sur une déviation de la tête de Mané que Virgil Van Dijk va marquer le quatrième but de Liverpool. A l’image de Messi ou de Heung-Min Son, Sadio Mané a lui aussi été décisif pour son équipe quand il le fallait.

Pour cette semaine de Ligue des Champions, Sadio Mané figure dans l’équipe de Fantasy Football, il y est avec Lionel Messi, son coéquipier Mo Salah entre autres.

wiwsport.com