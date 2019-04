Battus (2-0) lors du match aller à Londres face à Arsenal, Kalidou Koulibaly et Naples se sont encore fait surprendre à domicile ce soir (0-1). Ils quittent ainsi la compétition dès les 1/4 de finale.

On s’attendait à un exploit de Naples de Kalidou Koulibaly ce soir à San Paolo, puisque que les Napolitains perdent rarement chez eux. Sous une entame de match plus ou moins palpitante, le stade San Paolo a très vite voulu poussé son équipe vers l’exploit, mais sans succès. Naples a beaucoup péché dans le jeu tout comme au match aller.

C’est les Londoniens d’Arsenal qui vont ouvrir le score à la 36′ minute de jeu, sur un merveilleux coup-franc d’Alexandre Lacazette. Le boulot s’annonçait désormais plus que rude. Il faudrait un miracle pour que Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers se qualifient, d’autant plus qu’ils ne dominent pas leurs adversaires Gunners.

Si Koulibaly est aussi bon en défense comme d’habitude, son coéquipier et Capitaine est de pouvoir inspirer ses partenaires en attaque. Dailleurs le capitaine Napolitain sera remplacé à la 61′ minute. Impuissants devant Arsenal, Kalidou Koulibaly et les siens vont devoir se plier devant des Anglais plus que jamais déterminés à rejoindre les 1/2 finale. La campagne européenne s’achève donc pour Koulibaly, qui ambitionnait de remporter au moins un titre cette saison avec Naples.

wiwsport.com