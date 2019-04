Notre invité du jour s’appelle Souleymane Mbaye, boxeur français d’origine sénégalaise qui a démarré sa carrière professionnelle en 1998.

Né le 21 mars 1975 à Clichy, une commune française située dans le nord-ouest de Paris, il a arrêté sa carrière en 2017.

Champion du monde en poids super-légers dans les années 2006 et 2007, Souleymane Mbaye a enregistré 49 combats professionnels avec 42 victoires, 22 victoires par K0, 6 défaites et un match nul. Il a aussi été champion d’Europe en poids super-légers en 2002 et 2009.

Souleymane est revenu aux sources pour partager ses connaissances avec les jeunes en ouvrant une salle de Boxe nommée Keur of Champions.

La rédaction de wiwsport.com est allée à la rencontre de Souleymane Mbaye dans sa salle de boxe Keur of Champions où des jeunes champions sont en train d’être formés. L’ancien champion du monde retrace son parcours et revient sur ses objectifs.

wiwsport.com