Défaits l’an passé en finale par le Real Madrid, Sadio Mané et Liverpool vont en découdre cette année avec le Barcelone pour le compte des 1/2 finale de la Ligue des Champions.

Actuel homme providentiel des Reds depuis le match à Munich, Sadio Mané s’est exprimé sur le choc qui les attend, au terme de la rencontre face au Porto ce soir (1-4). « Pour être honnête, jouer contre Barcelone est très difficile, mais c’est notre rêve aussi de jouer ces genres de matches et nous ferons de notre mieux pour faire bonne figure. Barcelone est l’un des plus grands clubs et nous ferons de ce qui est de notre mieux pour le battre.

Sadio Mané guarda avanti 👀 Nel mirino c'è il Barcellona 🎯💪#UCL pic.twitter.com/QiPjDYEHdY — La UEFA (@UEFAcom_it) April 17, 2019

