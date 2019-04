En lutte pour la montée en Premier League, Les Blancs de Leeds ont vu Kemar Roofe et Patrick Bamford marquer 22 buts cette saison, mais ce sont les deux seuls attaquants reconnus à la disposition de Bielsa, mais souvent blessés cette saison.

Alors ajouter un attaquant de plus dans le groupe ne ferait que renforcer la puissance de feu de Bielsa, que ce soit pour rester dans la Premier League ou renforcer sa position. Un nom que Leeds devrait encore considérer est Moussa Konaté, comme le Daily Mirror (mercredi 8 août, page 51) a affirmé que les Blancs cherchaient à le signer pour un montant de 6 millions de livres sterling, mais aucun mouvement ne s’est matérialisé.

Konaté, âgé de 26 ans, a participé à la Coupe du monde avec le Sénégal l’été dernier et a inscrit sept buts en 22 matchs pour Amiens cette saison, ainsi que deux passes décisives. Cela ne semble peut-être pas trop impressionnant, mais Amiens n’a marqué que 26 buts cette saison, ce qui signifie que Konaté a joué un rôle dans plus d’un tiers de ses buts.

Amiens plane en dehors de la zone de relégation de Ligue 1 et Konaté pourrait avoir besoin d’un nouvel air cet été. Leeds devrait chercher à lui proposer cette démarche, après s’être apparemment intéressé à l’été dernier. L’attaquant rapide possède le mouvement que Bielsa recherche et apportera un rythme supérieur à Roofe et Bamford, sans casser sa tirelire cet été – peu importe la division dans laquelle se trouve Leeds.

HITC