Victorieux de Porto ce soir pour le compte des 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions, sur le score de quatre buts à un.

Sadio Mané est le grand bonhomme de la soirée de Ligue des Champions de ce soir au Portugal, où Liverpool défiait le Fc Porto pour une qualification en demi-finale. Après avoir ouvert le score pour les siens à la 26′ minute, Sadio Mané a délivré la passe décisive pour le dernier but de Liverpool, marqué par Virgil Van Dijk (84′).

Pour cette édition, les rencontres des 1/2 finale de la C1 ne seront pas tirées et on connaît déjà les affiches du prochain tour. Si de l’autre côté l’Ajax défiera Tottenham, l’autre demi-finale opposera Liverpool de Sadio Mané à Barcelone de Lionel Messi. Un grand challenge qui attend Mané et Liverpool, face au désormais favori de cette Ligue des Ligue des Champions.

