Finalistes de la dernière édition, les Reds de Sadio Mané visent cette année la victoire finale. Après s’être imposé face à Porto au match aller (2-0), les hommes de Klopp doivent finir le travail ce soir pour se qualifier pour les 1/2 finales de la Ligue des Champions.

Vainqueurs de l’épreuve à cinq reprises, les Reds se verraient bien ajouter une 6e coupe aux grandes oreilles dans la galerie de trophée déjà bien fournie d’Anfield. À l’aller, les coéquipiers de Mané ont disposé non sans mal du FC Porto en s’imposant sur le score de 2-0. Ce soir, ils devront confirmer et ne pas se faire surprendre par des Portugais qui tenteront le tout pour le tout face à leur public dans un Estádio do Dragão qui s’annonce plein à craquer. Découvrez les compositions d’équipes de la rencontre de ce soir, coup d’envoi 21h.

