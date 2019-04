Pour sa deuxième année seulement en Ligue des Champions avec Liverpool, Sadio est rentré ce soir dans l’histoire du club d’Anfield.

En effet, avec ce but de ce soir sur la pelouse du Stade du Dragon de Porto, Sadio Mané est devenu le premier joueur de l’histoire de Liverpool à avoir marqué dix buts en phases éliminatoires de la Ligue des Champions. En 23 matches sur deux saisons, l’attaquant sénégalais entre de plus en plus dans les annales du club de la Mersey.

Auteur de son premier triplé en C1 face à Porto la saison dernière, Sadio Mané avait encore scoré sur les deux rencontres des 1/4 de finale. Face à la Roma, le numéro 10 des Reds avait encore envoyé le cuir au fond des filets Romains, avant de marquer le seul but de Liverpool lors de la finale face au Real Madrid.

Seuls trois joueurs africains ont inscrits 10 buts ou plus en phases éliminatoires de Ligue des Champions : Didier Drogba 🇨🇮 : 14 buts

Samuel Eto’o 🇨🇲: 10 buts

Sadio Mané 🇸🇳: 10 buts#PORLIV #ChampionsLeague pic.twitter.com/h4ozFFYlCh — wiwsport.com (@wiwsport) April 17, 2019

Ce qui rend phénoménal ce nouveau record, est le sénégalais côtoie désormais les plus grands noms africains de cette prestigieuse

Cette saison, Mané toujours affamé de but avait connu une entame très timide en C1. Mais l’attaquant s’est réveillé au match retour des 1/8 de finale face au Bayern de Munich, après avoir été sujet de beaucoup de critiques au sortir d’une piètre prestation lors du match aller. Son dixième but, Sadio Mané l’a marqué ce soir face à Porto. Un nouveau record pour l’attaquant sénégalais qui entre encore ce soir dans l’histoire du club. On comprend peut-être maintenant, pourquoi Jamie Carragher le considère comme le meilleur ailier de Liverpool de Liverpool ces trente dernières années.

