Il sont 21 joueurs et quelques membres du staff en Tanzanie pour défendre les couleurs de l’équipe nationale du sénégal, et pour objectif, donner aux sénégalais l’éternel bonheur, une coupe continentale, jamais connu jusqu’ici dans l’histoire du football lors de cette Coupe d’Afrique des moins de 17 ans.

Composé de 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants, l’effectif du sélectionneur sénégalais, Malick Daff est bien riche pour atteindre l’objectif premier du tournoi qui est la qualification à la prochaine Coupe du Monde prévue en Pérou et bien-sur un premier trophé pour le Sénégal.

Au delà de cette force collective, l’équipe regorge des talents individuels exceptionnels. C’est dans cette optique que wiwsport.com vous présente les joueurs à surveiller coté sénégalais.

Pape Matar Sarr

Issu d’une famille de footballeur, Pape Matar Sarr est petit frère de l’international sénégalais d’Us Gorée, Lamine Sarr. Son père, Sidath Sarr est l’actuel entraîneur de Gorée. Il né est à Thiès, Carlos comme l’appelle sa famille a fait ses débuts à Wally Daan avant d’aller poursuivre sa formation de footballeur dans l’académie génération foot de Deni Birame Ndao de Rufisque.

Son surnom Carlos, illustre d’ailleurs sa polyvalence. Un Milieu de terrain relayeur, milieu de terrain offensif, son aisance technique lui permet souvent de trouver le chemin des filets.Pour sa première participation à la Can des moins de 17 ans, le meilleur buteur coté sénégalais lors du tournoi de Turquie avec 3 réalisations compte également marquer son empreinte dans cette compétion.

Mamadou Mouhamed Diaw

Le Capitaine de l’équipe est né leader, Mouhamed Diaw combine à merveille avec d’autres joueurs aux profils complémentaires (milieu, relayeur, ailler ). L’un des meilleurs joueurs du tournoi de l’UFOA avec trois réalisations le sociétaire de l’académie Diambars est un Eden Hazard dans ses oeuvres. Mamadou Mouhamed Diaw reste un élément clé dans l’effectif du techniciens sénégalais.

El Malick Gueye

El Hadji Malick Gueye, le gardien de but de l’équipe et pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur est également très attendu. Rassurant derrière Gueye ne cesse pas de briller avec les hommes de Malick Daff. Hier en match d’ouverture de la poule B contre le Maroc, le joueur de 16 ans était sur tous les bons coups. Il a assuré sa défense durant toute la rencontre, avec notamment des arrêts décisifs.

Cette Can des moins de 17 ans qui se joue actuellement en Tanzanie est aussi et surtout l’occasion pour ces jeunes prodiges de rugir aux yeux de l’Afrique.

