Depuis vendredi dernier, l’équipe nationale du Sénégal connait ses adversaires en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra cet été en Egypte.

Egalement, nous savons que les “Lions” vont séjourner à l’hôtel Tiba Rose. D’ailleurs le sélectionneur national Aliou Cissé et le vice président de la fédération sénégalaise de football ont profité de leur séjour en Egypte pour visiter le camp de base des Lions.

A 10 m du stade 30 juin de Caire où vont se jouer les matches de poule de l’équipe nationale du Sénégal et à 5 m du terrain d’entrainement des lions, l’hôtel est un avantage pour le Sénégal selon le vice président de la FSF.

C’est déjà clair que nous seront ici parce que d’abord cela offre un certains nombre davantage. Nous sommes même pas à 10 mètres du stade, et même pas à 5 mètres de notre terrain d’entrainement. S’il y’a des choses à parfaire aussi pour mieux s’adapter aux conditions du haut niveau », affirme t-il au micro de canal plus.

Le Sénégal loge dans la poule C avec la Tanzanie, le kenya et l’Algérie. Les lions ont pour objectif de remporter cette CAN qui passe de 16 à 24 équipes.

wiwsport.com