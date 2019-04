Le Cameroun va essayer de conserver son titre pour la prochaine coupe d’Afrique des nations 2019 qui aura lieu en Egypte à partir du 21 juin. Le consultant de Canal+Sport, Habib Beye estime que la sélection camerounaise devrait élever le niveau pour s’en sortir.

Sur le plateau de Talents d’Afrique, Habib Beye n’a pas utilisé le dos de la cuillère pour parler du Cameroun. Selon l’ancien international sénégalais, le champion en titre n’a que cet argument dans cette compétition : « Le Cameroun est une institution mais ils (les joueurs) ont gagné la can la plus faible de ces 20b dernières années. J’ai beaucoup de respect pour le Cameroun mais ils nous ont pris une coupe en 2002. Et lorsque vous gagnez un trophée. Vous le méritez, vous ne le volez pas. Ce que je veux dire c’est que le niveau de cette can (2017) est bien au dessous de ce qu’on attendez. »

Il leur faudra encore travailler pour espérer conserver ce titre analyse t’il: « Aujourd’hui, le Cameroun est une institution en Afrique. C »est une équipe qu’il faut respecter, quand ils arrivent dans une can, ils sont motivés. Ils ont de l’expérience parce qu’ils ont gagné une coupe. Mais le Cameroun devra être à un niveau bien plus important qu’ils n’ont été quand ils ont gagné ce trophée. »

wiwsport.com