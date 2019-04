Entré en cours de jeu (68′), Aliou Badara Baldé a permis au Sénégal d’éviter la défaite face au Maroc en égalisant à deux minute de la rencontre.

On se rappelle tous de ces performances lors du tournoi de l’UFOA en septembre dernier à Dakar qualitatif pour la Can. L’attaquant de Diambars a terminé meilleur buteur de la Compétition avec 4 buts marquées dont un doublé face à la Guinée en finale (4-0).

Quelques mois plus tard, le natif de Ziguinchor avait contracté une blessure lors du tournoi de l’UNAF au Maroc. Depuis lors, il voyait ses coéquipiers briller dans les matchs de préparation sans « Je n’ai plus été titulaire depuis l’UFOA. A cause de ma blessure, le débutais souvent sur le banc . Parfois, je ne jouais plus« , explique Baldé dans les colonnes du journal Stades.

