Avec 22, 3 points marqués et 6,7 passes décisives délivrées à ses coéquipiers en moyenne par match, Xane d’ALMEIDA a démarré le second acte de la saison à grande vitesse. Avec un vrai bon capitaine à la barre, L’Etoile navigue désormais à vue.

Xane, Comment as-tu accueilli ta sélection au prochain All Star Game de Nationale 1 ?

« Ça fait toujours plaisir d’être considéré parmi les meilleurs joueurs de ce championnat. C’est gratifiant et une bonne chose à prendre durant une carrière sportive. Cela prouve aussi que je suis encore là. C’est la seconde année que ce genre de rendez-vous est installé. La saison dernière, je n’avais pas été retenu parce que j’avais connu différents pépins physiques au cours de la saison. Cette fois, j’en ferai partie et cette récompense, je la dois aussi à mes partenaires de club. D’ailleurs, j’espère bien d’ici là quand la liste complète sera donnée par les instances nationales que d’autres Carolos feront partie de ce rassemblement. On prendra alors du plaisir en commun à Saint-Quentin qui est un fief du basket « .

A l’image de l’équipe, tu as toi aussi progressivement monté en puissance.

« En début de saison, mon objectif était de mieux faire jouer mes partenaires et les rendre meilleurs. Il a fallu parfois bricoler mais, aujourd’hui, l’équipe tourne mieux et mes coéquipiers élevent leur niveau de jeu, j’ai peut-être densifié mon registre. Et tout cela conjugué profite au groupe qui a pris la mesure de son potentiel ».

Est-ce que cette saison est ta meilleure à ce niveau ?

« Non, j’ai toujours été dans ces standards-là. A partir du moment où la santé ne me joue pas des mauvais tours, je sais être capable d’accomplir une saison aussi aboutie que celle-là. Maintenant, il faut continuer dans cette voie et bien la finir « .

A 36 ans, quel est le secret de ta longévité ?

« Prendre soin de mon corps qui est mon outil de travail, l’écouter et faire l »essentiel sur le plan diététique pour que tout se passe bien sur le parquet. C’est la condition sine qua non pour durer ainsi ».

Durant la saison, tu as un moment détenu le record de points en Nationale 1 avec 36 pions contre GET Vosges avant d’être détrôné par…. un certain Nemanja KOVANUSIC ?

(Rires). « Monté la barre à 36 points en étant à la base plus dans la passe, c’est bien mais Nemanja a encore fait mieux (39 points). Ça fait toujours plaisir d’être relayé dans ce type d’exploit par un propre coéquipier. Ça passe mieux ainsi car le record reste dans l’apanage du club. Et puis, on s’est un peu aidés l’un et l’autre à réaliser ces performances individuelles. On se tire la bourre mais c’est tout bénéfice pour l’équipe. Mais, je n’ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais peut-être essayer de repasser devant lui d’ici la fin de l’exercice (rires à nouveau) ».

Comment as-tu accueilli le tirage au sort du Mondial pour la sélection sénégalaise ?

« Bien, bien… C’est une poule élevée mais on a l’avantage de connaître nos adversaires : le Canada qu’on a déjà joué, l’Australie avec des joueurs NBA dominants et la Lituanie qui est un vrai pays de basket. On ne part donc pas dans l’inconnu et on pense avoir les armes pour inquiéter ces sélections qu’on va rencontrer dans un temps très rapproché. Ce sera de toute façon une belle expérience. Moi qui aime l’adversité, je m’en régale déjà. On va tout faire pour passer ce premier tour ».

