Le Sénégal loge dans la poule C avec la Tanzanie, le Kenya et l’Algérie à la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Egypte au mois de juin prochain.

Amdy Faye est revenu dans cet entretien avec wiwsport.com sur la poule du Sénégal à la prochaine coupe d’Afrique. Selon l’ancien international, les lions ne devraient pas sous estimer leurs adversaires mais aussi il faut aller en Egypte avec un esprit compétiteur.

« Il ne faut pas sous estimer nos adversaires, il faut les respecter. Le tirage pour eux est très intéressant parce que jouer avec des équipes comme le Sénégal et l’Algérie, c’est de grands matchs. La Tanzanie et le Kenya il ne faut pas les sous estimer, il y’a plus de petites équipes dans le continent. Pour moi il faut une équipe compétitive. On a des compétiteurs, on a tout ce qu’il faut pourquoi cela ne passe pas depuis 2002 ? Chaque année, c’était les premiers tour jusqu’en 2017, qu’on se qualifie en quart de finale », confie l’ancien international sénégalais à wiwsport.com.

Amdy Faye avance et estime que pour cette campagne les joueurs ne devraient pas avoir de pression car la compétition aura lieu en fin de saison.

« Pour la première fois, on joue une coupe d’Afrique après les championnats. Cette fois-ci il y’a pas d’excuse avec leurs clubs. Parfois certains joueurs avaient la pression et se disaient que s’ils vont en coupe d’Afrique, le club peut acheter un autre joueur à leur place. Pour cette coupe d’Afrique ils doivent jouer sans pression », avance Amdy faye.

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)