Le Sénégal ne manquera pas d’adversaires pour la préparation de la CAN 2019. Aprés le Nigeria, le Burundi veut jouer un match amical contre les lions.

La première nation africaine lors du classement FIFA est sollicitée pour la préparation de la CAN 2019. Selon le journal Record, le Burundi qui loge dans le groupe B avec le Nigeria, la Guinée et le Madagascar veut se préparer avec un match face à Sadio Mané et ses coéquipiers à Dakar.

Les hirondelles se trouvent en Afrique de l’est tout comme le Kenya et la Tanzanie qui forment avec le Sénégal et l’Algérie, la poule C. Ils se trouvent à la 37e place du dernier classement FIFA.

wiwsport.com