La coup de sifflet pour la course au titre ou au maintien a sonné. En effet, la phase retour du championnat féminin a démarré hier.

A l’aller comme au retour, ASFO a pris le meilleur sur DBALOC (52-47). Une victoire qui hisse les fonctionnaires à la 5e place. Tandis que le club de DBALOC le succède au classement.

Le trio en tête ne change pas avec les victoires de ASCVD 1er sur UGB 9e (64-34), SLBC 2e s’est imposé face Bopp 8e (79-40) et le DUC 3e a pris le meilleur sur la JA 11e (75-54).

Cette 14e journée est marquée par la victoire de Jaraaf sur Iseg Sports qui ne perd pas tout de même pas sa 4e place. Les vert et blanc sont à 7 victoires et 7 défaites en battant les universitaires (53-49). Dams le duel des mal classés, Saltigue a dominé Flying Star (50-45). Et USEPT s’est inclinée à domicile face à MBOUR BC (47-67).

