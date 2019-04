Il est connu pour son franc parler. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a une nouvelle fois déclaré que l’objectif de la sélection nationale à la prochaine phase finale de la CAN qui aura lieu en Egypte cet été sera de ramener le trophée à la maison.

Interrogé par le média égyptien superkora repris par le site Le buteur, Belmadi a assumé son statut de favori mais reconnait le potentiel des autres équipes: «L’Algérie aussi est l’un des favoris pour ce tournoi. On viendra en Egypte pour gagner le trophée. On donnera le maximum sur le terrain pour réaliser cet objectif même si ça ne sera pas une mission aisée.»

Selon l’ancien joueur de l’OM, la compétition aura un niveau relevé: «Il y a beaucoup de sélections qui peuvent remporter cette CAN. Bien sûr, l’Egypte fait officie de grand favori. Ayant gagné à plusieurs reprises ce trophée, elle dispose d’une grande expérience dans cette compétition et jouera à domicile. Après, je peux citer d’autres favoris, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria. Personne ne peut dire pour l’heure qui peut gagner cette CAN.»

Equipe favori ou novice, l’entraineur estime que tous sont au même pied d’égalité: «Il n’y a pas d’équipe faible à la CAN. Toutes les sélections qualifiées se valent. On sait que tous les matchs en Afrique sont difficiles. Même les nations qui n’ont pas une grande histoire dans le football et qui n’ont rien gagné seront difficiles à battre. Il faut faire attention et se préparer en conséquence.»

wiwsport.com