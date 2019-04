Sur le plateau de Sky Sports ce lundi, l’ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher a chanté les louanges du joueur sénégalais des Reds, Sadio Mané.

Pour l’ancienne gloire des Reds, Sadio Mané est le joueur qui a ramené la grandeur de Liverpool à lui seul. « Je pense que Sadio Mané est le joueur qui a ramené Liverpool au devant de la scène », affirme l’ancienne gloire de Liverpool.

Mais ce qui a alerté l’attention de ses co-animateurs, Carragher devoir conserver Mané au lieu de Salah, s’il était amené à céder un joueur entre ces deux éléments clés de Liverpool. « Je dirais Salah ! J’aurais cédé Salah parce que je considère que Mané est le meilleur transfert que le club ait fait ces dernières années« , affirme Jamie Carragher sur le plateau de Sky Sports.

Devenu élément indispensable du dispositif offensif des Reds depuis trois saisons maintenant, Sadio Mané a imposé sa touche au collectif de Liverpool en marquant des buts et en faisant des passes décisives. Dans son analyse, Jamie Carragher va même jusqu’à croire que Sadio Mané devait venir plus tôt à Liverpool. « C’est un attaquant toujours présent depuis son arrivée, qui marque des buts, il a réussi a marqué trois buts en un mois. Mané est le meilleur ailier de Liverpool de ces 30 dernières années. Je pense que s’il était là en 2014, on aurait pu être sacré champion de Premier League », a avoué l’ancien joueur devenu consultant.

wiwsport.com