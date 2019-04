Comme à l’accoutumée, Wiwsport vous propose le survol des performances des Lions durant le weekend. Les internationaux se sont illustrés ce weekend par des buts et des arrêts.

En Turquie, Moussa Sow a inscrit son deuxième avec Gazisehir qu’il a rejoint en janvier. Pas dans sa meilleure forme, Moussa Sow est à ce jour loin de ses meilleures statistiques. A Bursaspor, les internationaux sénégalais, Stéphane Badji, Diafra et Henri Saivet ont encore enchaîné un second revers face à Trabzonspor (0-1).

Du côté de l‘Italie, Kalidou Koulibaly s’est plus qu’illustré avec son doublé, sa première de sa carrière de professionnel. Dans la foulée de la victoire (3-1) de Naples, le défenseur a été plus que décisif. Face à Kalidou Koulibaly, Assane Dioussé n’a rien pu faire contre Koulibaly et ses coéquipiers.

En Angleterre, Sadio Mané a inscrit son 20e but de la saison en Premier League alors que Liverpool s’imposait devant Chelsea sur le score de deux buts à zéro. A Everton, Gana Guèye et ses coéquipiers Toffees se sont surprendre par le désormais relégué, Fulham (0-2). Pour eux qui luttent pour une place en Europe, cette contre performance n’est pas une bonne affaire pour Gana et le Toffees. Même sort pour Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace, battus 3 buts à 1 par City. La crainte s’installe à 5 journées de la fin chez les Blue Birds de Baye Oumar Niasse, désormais relégués à la 17e place du tableau. En Championship, Famara Diédhiou a été buteur malheureux de Bristol qui a été défait par Aston Villa (1-2). C’est le douzième but de la saison.

En Ligue 1, Edouard Mendy est le grand bonhomme de cette journée. Très alerte dans ses cages, le portier sénégalais a été plus que présent sur les offensives Monégasques. Auteur de son 14e cleansheet, Mendy est le meilleur joueur rémois de cette saison, ce n’est pas abusé. Restés muets avec le stade Rennais ce weekend, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang ont concédé le nul face à l’OGC Nice. En Ligue 2, Habib Diallo a réussi un doublé qui a offert la victoire à Metz ce weekend.

Voici l’équipe Type du weekend Wiwsport

