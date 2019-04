Pour rentrer dans la compétition qui est la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Sénégal croise le Maroc cet après-midi à 14 heures GMT pour le compte de la première journée de la poule B. L’adversaire du Sénégal, le Maroc veut surprendre les lionceaux. Jamal SELLAMI, l’entraîneur de l’équipe marocaine espère battre les hommes de Malick Daf.

« Le sénégal est pour moi une très bonne équipe, qui produit du beau jeu. C’est une équipe qu’on a vue jouer Lors de notre dernière confrontation , elle nous a posé pas mal de problèmes Depuis lors , on continue de les surveiller, d’étudier leur façon de jouer On sait par où passer pour essayer de les surprendre. On a les arguments pour le faire. J’ai entièrement confiance en mes garçons. Je sais que s’ils arrivent et à répéter ce qu’ils ont appris en match de préparations, ils vont faire mal », confie Jamal SELLAMI l’entraîneur Maroc en conférence de presse.

Les lionceaux de la Teranga sont avertis, le match ne sera pas une promenade de santé pour les lionceaux de latlas.

wiwsport.com