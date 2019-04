Alors que le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, avait annoncé juste après le tirage au sort des poules, vouloir rencontrer le Sénégal en match de préparation pour la Can Egypte 2019, un autre pays de l’Afrique de l’Est souhaite également se mesurer aux hommes d’Aliou Cissé.

D’après les informations de nos confrères du Journal Record, le Burundi placé dans le groupe B avec les Super Eagles du Nigeria, la Guinée et et le Madagascar, rêve de jouer un match amical contre les lions à Dakar.

Loge dans le groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie, les lions de la Teranga n’ont toujours officialisé un match de préparation pour la Can 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet 2019.

wiwsport.com