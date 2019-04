Le tirage au sort de la prochaine CAN a été effectué ce vendredi, au Caire. Le Sénégal et l’Algérie partagent la poule C avec la Tanzanie et le Kenya.

Et pour une bonne préparation avant les phases de groupe notamment leur duel contre le Sénégal, première équipe africaine selon le classement FIFA, les Fennecs pourraient affronter la RD Congo en match amical, trois jours avant le début de la CAN.

A en croire Africatopsports, la Fédération algérienne a envoyé un courrier à son homologue congolais pour lui faire part de son souhait de disputer un match amical avec les Léopards le 16 juin prochain en Espagne. Un match qui entre dans le cadre de la préparation des Fennecs pour la CAN 2019.

Mais en plus de cette rencontre, l’Algérie, futur adversaire des Lions du Sénégal, envisage de disputer deux autres matchs amicaux avant le début de la CAN.

wiwsport.com