Les sélectionneurs du Sénégal et du Nigeria ont accepté l’idée de jouer un match de préparation pour la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), a annoncé à l’APS, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, confirmant des informations de presse.

« Les deux entraîneurs sont acquis à la cause, tout s’est fait au Caire (Egypte) pendant le tirage au sort entre le président de la Fédération nigériane de football (Amaju Pinnick) et nous-mêmes en présence des deux techniciens », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.

Le président de la FSF, qui a rejoint Dar-es-Salam dimanche après le tirage au sort de la CAN 2019, vendredi, précise qu’il reste à déterminer le lieu devant abriter cette rencontre « en Espagne ou en Egypte ». « Les deux parties vont définir les modalités pour que ce match de préparation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions », a ajouté Me Augustin Senghor, signalant que les Lions feront leur stage de préparation en Espagne.

Revenant sur le tirage au sort de la CAN 2019, il souligne que le Sénégal a hérité d’une poule « largement à sa portée avec l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya ». « Mais une chose est de le dire, une autre est de le démontrer sur le terrain et nous tous attendons des joueurs qu’ils jouent pour la première place », a-t-il dit.

« Cela ne veut pas dire manquer de respect aux adversaires », s’est-il empressé d’ajouter, rappelant que les éliminatoires de la CAN 2019 « ont démontré suffisamment » que les équipes nationales africaines seniors « se tiennent de très près ». « C’est très juste de reconnaître qu’il n’y a plus de petites équipes sur le continent » africain, a-t-il insisté.

