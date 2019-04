Dans un entretien accordé à Emedia, le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé est revenu sur la préparation du Sénégal pour la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte. Il a aussi évoqué le statut du Sénégal qui doit dépasser le cap des quarts de finale et aller plus loin.

« Je suis à la tête de cette équipe depuis quatre ans. J’ai toujours parlé de mental. Mais, ce ne sera pas seulement une histoire de mental. Car, je pense que mentalement nos joueurs sont costauds et ils le démontrent toujours dans leurs différents clubs. Mais, au-delà du mental, je pense qu’aujourd’hui, le Sénégal est à un tournant où il devrait passer le cap des quarts de finale et de demie finale. Il doit aller en finale et pourquoi pas ne gagner la coupe. C’est sur cet aspect-là que nous sommes en train de travailler. Il faut également dire que l’aspect athlétique est très important ».

