Un samedi que Khadim Ndiaye ne pas va pas oublier de sitôt, explosé par le Wydad (5-0), le portier sénégalais, déjà malheureux de perdre lourdement, a été en plus victime d’une double fracture du tibia-péroné. Un vrai coup dur pour le Lion de 34 ans qui pourrait même mettre un terme à sa carrière pro.

La réaction du joueur n’a pas tardé, aujourd’hui, après son opération, Khadim Ndiaye a livré ses premiers mots au micro de CIS tv remerciant d’abord le tout puissant.

« Alhamdou-lillah, je me sens très bien, heureusement, les résultats obtenus ont montré qu’il ne s’agit pas d’une fracture de niveau trop grave. Je remercie tout le monde surtout le club, qui m’a soutenu depuis l’incident.

Je me suis réveillé tranquille et confiant. Des joueurs ont eu ce genre de blessure ou plus grave que ça, en plus alhamdou-lillah encore une fois puisque nous avons tous vu des joueurs mourir sur un terrain et là c’est loin d’être le cas, donc je ne ferai que remercier le tout puissant. Je vais prendre le temps de me soigner et je dirai à mes fans de ne pas s’inquiéter », a confié l’ancien sociétaire de la Linguere de Saint-Louis. Regardez !

