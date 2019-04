Liverpool l’emporte devant Chelsea (2-0) grâce à ses deux stars, Sadio Mane et Mohamed Sallah. Avec ce succès, les hommes de Jürgen Klopp repassent en tête de Premier League, avec deux unités d’avance sur Man City, vainqueur de West Ham cet après-midi.

Sadio Mane a ouvert le score sur un joli centre d’Henderson (51e). Trois minutes plus tard, Mohamed Sallah tue tout suspens avec un joli but qui permet aux Reds de faire le break dans cette 34e journée. Liverpool repasse donc devant Manchester City et redevient leader de cette Premier League.

Mané et sa bande ont livré un vrai récital de patron face aux Blues. Une fin de saison poignante entre les Reds et les Citizens, aucune des deux équipes ne lâchera d’une semelle jusqu’à la dernière seconde.

Sadio Mane compte désormais 18 buts dans son compteur, une unité de retard sur son coéquipier, Mohamed Sallah, qui totalise 19. L’enfant de Bambaly affiche 21 buts toutes compétitions confondues, un record personnel pour l’attaquant des Lions depuis son arrivée en Angleterre.

