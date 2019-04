Le tirage de la Can-2019 a rendu son verdict. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Il a rencontré les deux premières équipes en phase finale, mais jamais la troisième.

Les Lions ont croisé le fer avec les Taifas stars tanzaniens, mais uniquement en qualifications. C’était en 2007, pour la Can-2008. Ils les avait corrigés (4-0) à Dakar avant de faire match nul (1-1) avec eux à Mwanza, en Tanzanie.

En revanche, en Can, le Sénégal s’est frotté à l’Algérie et au Kenya, chaque pays à trois reprises.

Les Lions comptent deux victoires, sur le même score (3-0, (Tunisie-2004 et Sénégal 1992) et un nul (0-0, Algérie-1990) face aux Harambees stars kenyans.

Contre les Fennecs, le bilan sénégalais est moins reluisant. Il est de deux défaites (2-1, Algérie-1990 et 2-0, Guinée équatoriale-2015) et un nul (2-2, Gabon-2017). Le premier revers c’était en demi-finale de la compétition que les Algériens, futurs vainqueurs, accueillaient. Le deuxième et le nul, en phase de poules.

La dernière victoire du Sénégal sur l’Algérie remonte à 2008 à Dakar (1-0), dans le cadre des qualifications du Mondial-2010.

Les Lions démarrent la Can-2019 le 23 juin, contre les Taifas stars (17h Utc, Caire). Ils joueront quatre jours plus tard contre les Fennecs (17h, Caire). Leur troisième et dernier match de poule, contre les Harambees stars, est programmé lundi 1 juillet (19h, Caire).

LE SÉNÉGAL ET SES ADVERSAIRES DE GROUPE (matches officiels)

Contre l’Algérie (11 matches)

6 défaites, 3 nuls, 2 victoires; 19 buts encaissés, 12 buts marqués

Contre le Kenya (3 matches)

2 victoires, 1 nul; 6 buts marqués, 0 encaissé

Contre la Tanzanie (2 matches)

1 victoire, 1 nul; 5 buts marqués, 1 encaissé

source: seneweb