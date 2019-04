C’est dans une ambiance de fête que les Pyramides du Gizeh ont abrité vendredi soir la cérémonie du tirage au sort de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019.

Animée par la célèbre présentatrice de radio et télévision égyptienne Mariam Amin, la cérémonie fût somptueuse, non seulement en raison du décor qui l’a accueilli mais également de par son contenu.

Après un feu d’artifices au pied de l’une des sept merveilles du monde, les présents ont été tout d’abord émerveillés par deux « shows » donnés par la troupe acrobatique venue spécialement d’Autriche, Zucaroh. Le premier aux couleurs africaines pour une cérémonie qui marqua le coup d’envoi de cette CAN qui débutera le 21 juin prochain par un Egypte- au stade National du Caire et le second « pharaonique » au milieu des Pyramides du Gizeh pour impressionner d’avantage les convives.

Pour sa part, la troupe de chant égyptienne « Fabrika » toute vêtue des maillots des 24 équipes participantes à cette CAN a éblouis les invités par des chants représentant les cultures africaines dans toute sa splendeur.

