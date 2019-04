L’aventure est terminée pour Khadim Ndiaye et le Horoya AC en ligue des champions cette saison. Comme l’année précédente, le champion de Guinée est éliminé au stade des quarts de finale.

Malgré une brillante qualification dans les phases de poules, le Horoya AC devrait écarté le Wydad de Casablanca pour s’offrir un ticket pour les demi-finales. Malheureusement, le HAC est tombé devant les marocains. Après un score nul et vierge au match aller à Conakry, le champion de Guinée s’est lourdement incliné au match retour du côté de Rabat (5-0). Noussir (34e), Nahiri (59e), Rachid Housni (85e) et Walid El Karti auteur d’un doublé (20e, 31e) ont signé les buts marocains. Il faudra attendre encore pour voir le Horoya se hisser en demi-finale de la ligue des champions du continent.

Il faut noter que Khadim Ndiaye est sorti sur blessure grave. Selon Sirsport221, le gardien de but sénégalais s’est blessé en évitant le 5ème but de son équipe Horoya Ac contre le Wydad Ac. Il a été directement évacué par une ambulance et sa jambe semble être fracturée. Espérons qu’il ait plus de peur que de mal pour Khadim Ndiaye.

Kale News