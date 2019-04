Le tirage au sort des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations est effectué ce vendredi. Le Sénégal loge dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie, un groupe abordable pour les hommes de Aliou Cissé. Musa Otieno, capitaine du Kenya lors de la CAN 2004 en Tunisie, reconnait qu’il sera difficile face au Senegal, meilleure équipe d’Afrique, mais a toutefois averti les joueurs du Kenya de ne pas se reposer sur leurs lauriers après ce tirage au sort.

L’ancien capitaine des Harambee Stars est d’avis que le Kenya sera sous pression dans cette poule C en raison du classement continental du Sénégal et de l’Algérie.

« Le groupe C n’est pas facile, c’est vraiment très dur et difficile. Mais chaque équipe peut passer au tour suivant.

« Nous allons affronter le Sénégal qui fait partie des meilleures équipes du continent. Notre rencontre avec la Tanzanie sera le derby de ces phases finales, nous devons donc être très prudents, car les voisins sont prêts à nous infliger une vengeance incalculable », a averti Otieno.

« Nos joueurs devront se préparer et se concentrer. Je pense qu’ils peuvent surmonter la première étape avec le soutien total que la Fédération de football du Kenya étend déjà à l’équipe nationale », a-t-il ajouté.

