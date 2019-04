Le tirage au sort de la Can 2019, qui se tiendra en Egypte, à partir du 21 juin au 19 juillet 2019, s’est fait hier à Gizeh et les Lions connaissent leurs adversaires. Logeant dans le groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie, le Sénégal connaît déjà les joueurs les plus dangereux de sa poule.

Au delà de Sadio Mané qui est la star du Groupe C de la prochaine Can, en Egypte, d’autres joueurs meneurs partagent la poule avec le numéro 10 d’Aliou Cissé. Des joueurs évoluant soit dans le même championnat que Mané ou ailleurs en Europe.

Riyad Mahrez : Il sera certainement le deuxième joueur le plus attendu du groupe, après Sadio Mané. Pas toujours titulaire avec Manchester City, Mahrez est tout de même décisif avec l’équipe nationale de l’Algérie. En effet, Riyad Mahrez a joué 44 matches et a marqué 10 buts avec les Fennecs. Avec seulement 6 matches en Ligue des Champions, il évolue plus en Premier League (26 apparitions cette saison) où il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Mais en juin prochain, le Citizen fera partie des joueurs phares de sa sélection pour une qualification en huitièmes de finale. En tout cas, c’est un joueur à surveiller côté sénégalais.

Victor Wanyama : Sociétaire de Tottenham Hotspurs, Victor Wanyama est le joueur le plus connu de la sélection Kényane. A 27 ans, le milieu de terrain de Tottenham est le leader des Harambees Stars du Kenya. Avec 49 sélections, Wanyama a réussi à trouver le chemin des filets qu’à 4 reprises. Mais évident pour un milieu de terrain défensif et très généreux dans l’effort.

Mbwana Ally Samatta : Il est l’une des révélations africaines de cette saison. Évoluant en Jupiler Pro, première division Belge, Samatta a titiller les plus grands artilleurs d’Europe cette saison avec le Racing Club de Genk. Auteur de 20 buts en championnat, et de 9 buts en Europa League, Ally Samatta est plus que jamais l’homme providentiel des Taïfas Stars de la Tanzanie. A 26 ans, l’ancien joueur du TP Mazembe totalise 45 sélections en carrière internationale et a marqué 17 buts. Une force tranquille de la Tanzanie, sur qui les espoirs du peuple Tanzanien seront portés.

