Le tirage au sort de la CAN 2019 a eu lieu hier au Caire. L’Egypte, pays organisateur cette année et équipe la plus titrée de l’histoire (7 fois vainqueur), a hérité de la République Démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Zimbabwe.

Mohamed Salah et les Pharaons disputeront d’ailleurs le match d’ouverture face aux Guerriers. De son côté, le tenant du titre, à savoir le Cameroun, sera opposé au Ghana, au Bénin et à la Guinée-Bissau.

Et comme toujours dans chaque compétition, un groupe très relevé se détache. Pour cette CAN 2019, le groupe de la mort n’est autre que le D. Le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie vont en effet se battre pour accéder à la phase finale.

