Alors que les 24 équipes engagés pour la 32éme édition de la Can prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte, connaissent désormais leurs adversaires, la priorité est maintenant ailleurs : Trouver des matches amicaux pour bien préparer cette joute continentale.

La révélation a été faite par Gernot Rohr , l’entraîneur de l’équipe Nigériane, qui selon lui deux matchs amicaux seront au menu pour ses poulains avant le coup d’envoi de la compétition. Et d’après le technicien, le Nigeria fera face aux Lions de la Teranga. « Nous avons deux matches amicaux contre le Ghana et le Sénégal« , a souligné Rohr juste après le tirage au sort. Un gros coup pour les hommes d’Aliou Cissé puisque le Sénégal n’a jusqu’ici planifier aucun match de préparation. Reste à savoir donc le jour et le lieu de la rencontre.

A noter que les Super Eagles du Nigeria sont logés dans la poule B et partage le groupe avec le Burundi, le Madagascar et la Guinée.

wiwsport.com