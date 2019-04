Pour sa deuxième qualification en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Tanzanie va partager son groupe de la prochaine Can 2019 avec le Sénégal, l’Algérie et le Kenya.

Un groupe dans lequel les Taïfas Stars seront les petits poucets du fait de leur nombre de participation (1 participation et la prochaine can sera leur deuxième). Présente lors de l’édition 1980, la Tanzanie n’a affronté le Sénégal qu’à trois reprises, soldées par deux succès (1-0 et 4-0) des Lions du Sénégal et un matchs nul (1-1).

Pour sa prochaine participation à une Can, la Tanzanie défiera le Sénégal en match d’ouverture du groupe C, le 23 juin 2019 au Stade du 30 juin de la Défense aérienne. Une entrée en matière moins tenue pour l’équipe d’Aliou Cissé qui tentera de la réussir si le Sénégal veut honorer son statut de favori de la Can Egypte 2019.

