Formé à Génération Foot, Ibou Faye évolue avec le FC Seraing depuis 2017. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives cette saison avec son club, le jeune attaquant sénégalais a été désigné par les supporters du FC Seraing Métallo d’Or (soulier) 2017-2018, soit le «meilleur joueur de la saison». Il est revenu dans cet entretien avec wiwsport.com sur son parcours difficile.

« J’ai eu un parcours assez difficile comme la plupart des joueurs africains. Je jouais dans la rue, j’ai laissé l’école pour le football. C’est un joueur que j’ai croisé un ami et il m’a parlé des test de Génération Foot. J’ai fait les test et par la grâce de Dieu j’étais retenu. Mon passage à Génération Foot n’était pas facile, je jouais avec l’équipe en 2013 en National 2, en national 1 puis en Ligue 2. Mais je ne l’ai pas regretté ».

Sollicité par certains clubs pour le prochain mercato d’été, Ibou Faye ne compte pas rejeter une bonne offre. Il veut progresser dans sa carrière et saisir les opportunités qui seront devant lui.

« Il y’a des clubs qui sont venus me voir mais je ne suis pas quelqu’un qui prend subitement une décision. Il y’a des gens qui vont s’en occuper moi je me concentre sur mon club, finir la saison en beauté et essayer de marquer des buts. Je suis en fin de contrat donc je ne me prend pas la tete. J’espère bien par la grâce de Dieu tout ira bien et si jamais je ne reste pas ici, je ferai le bon choix ».

Très ambitieux, son rêve est de jouer au Manchester United, Ibou Faye supporte ce club depuis qu’il est tout petit.

« Manchester United est mon club préféré et mon club de rêve. Depuis tout petit j’ai toujours voulu jouer dans ce club. Je me concentre sur les étapes à franchir. Au football tout peut aller très vite. J’espère jouer dans ce club un jour ».

En fin de contrat avec son club, Ibou Faye va certainement changer d’équipe ou prolonger son bail. Il fait partie de la génération de 2013 qui a intégré le centre de Mady Touré à Déni Birame Ndao.

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)