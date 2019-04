Beppe Marotta et Piero Ausilio auront beaucoup de travail au prochain été, en ce qui concerne le secteur offensif. Le premier problème à résoudre est le cas Keita Baldé.

En effet, ces derniers mois, l’Inter a apprécié les qualités des sénégalais, mais considère que le chiffre convenu l’été dernier avec le Monaco pour son rachat est excessif. Trop de 34 millions de personnes ont été réparées, mais l’avenir de l’offensive extérieure pourrait néanmoins rester teinté de Nerazzurri.

De toute évidence, une remise substantielle est nécessaire. Disons environ 10 millions, avec Inter qui pourrait racheter Keita pour 24 millions à payer mais en trois ans. Tout pour éviter de surcharger le prochain budget.

en fait, est très bien dans le Nerazzurri et voudrait continuer son aventure avec l’Inter. Une option possible uniquement avec une redéfinition des termes économiques élaborés en été. Rendez-vous à l’ordre du jour en avril entre les parties pour enquêter sur le sujet et définir les stratégies. S’il marquait et revenait sur les lieux après la blessure, il serait plus facile de convaincre Suning d’investir pour son transfert.

FCIN