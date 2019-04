Corrado Ferlaino, ancien président du Napoli, est persuadé que le club parthénopéen doit faire tout son possible pour retenir Kalidou Koulibaly.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde, Kalidou Koulibaly devrait animer le prochain mercato estival. Le joueur du Napoli est en effet particulièrement courtisé. Le Paris Saint-Germain lorgnerait sur lui, mais à en croire les dernières indiscrétions, c’est le Real Madrid qui tiendrait la corde ! Zinedine Zidane serait un grand fan de l’international sénégalais, qu’il souhaiterait avoir sous ses ordres la saison prochaine.

« Koulibaly ? On ne doit jamais vendre les meilleurs joueurs »

Pour Corrado Ferlaino les dirigeants napolitains doivent refuser toutes les offres qui arriveront pour Kalidou Koulibaly… même les plus juteuses. « Koulibaly partant pour 150M€ ? On ne doit jamais vendre les meilleurs joueurs… je dirais même qu’il faut en acheter d’autres ! » a lancé l’ancien président du Napoli de l’époque de Diego Maradona, au micro de TV Luna . « Les bons joueurs ne courent pas les rues, il y en a très peu et il faut les garder ».

10 Sport