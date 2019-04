Le double ballon d’or sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf assistera au tirage, selon la CAF sur twitter. Il fait partie des légendes qui ont marqué le football africain. El Hadj fait partie de la génération 2002 qui était finaliste à Bamako.

Pour cette campagne, le Sénégal participera à la CAN 2019 qui aura lieu au Caire. Les lions connaîtront leur adversaire vendredi prochain. Pour rappel, le nombre d’équipes à la coupe d’Afrique passe de 16 à 24.

You guessed right! He is the Senegalese legend El-Hadji Diouf who will be attending the draw next Friday! 🇸🇳🙌 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/hmxJBoXqtC

— CAF (@CAF_Online) April 9, 2019