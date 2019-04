Opposé à Arsenal pour la 33e journée de Premier League, Everton de Gana Gueye reçoit un adversaire de taille, ce dimanche au Goodison Park. Sans surprise, le milieu de terrain sénégalais est titularisé dans l’entre-jeu des Toffees.

Gana Gueye, qui avait été cité dans l’équipe-type de la 32e journée de Premier League, aura une lourde tâche cet après-midi, face à une équipe d’Arsenal en pleine renaissance.

Everton est classé à la 9ème place du Championnat d’Angleterre et Arsenal à la 3ème. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par les Gunners (2-0), le dimanche 23 septembre 2018, lors de la 6e journée.

⚠ TEAM NEWS IS IN ⚠

And Marco has gone with the same starting XI that picked up three points last weekend!

COYB! 💪 #EFCMatchday pic.twitter.com/3NjBJd1JnI

— Everton (@Everton) April 7, 2019